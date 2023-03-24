Швеция — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Поделиться
Сегодня, 24 марта, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся сборные Швеции и Бельгии. Стартовый свисток Ореля Гринфилда прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Швеция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В одной группе с Швецией и Бельгией также сыграют Австрия, Эстония и Азербайджан.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.
Отбор на чемпионат Европы — 2024 начался! Подключайся к трансляции матчей топ-сборных в Okko.
Комментарии
- 24 марта 2023
-
20:10
-
20:05
-
19:53
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:52
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:30
-
16:23
Партнерский контент