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Швеция — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Швеция — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся сборные Швеции и Бельгии. Стартовый свисток Ореля Гринфилда прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Швеция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В одной группе с Швецией и Бельгией также сыграют Австрия, Эстония и Азербайджан.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.

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