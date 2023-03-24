Швеция — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся сборные Швеции и Бельгии. Стартовый свисток Ореля Гринфилда прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одной группе с Швецией и Бельгией также сыграют Австрия, Эстония и Азербайджан.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.