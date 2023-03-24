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Гави исключили из состава «Барселоны» на сайте Ла Лиги. Он будет заявлен за вторую команду

Гави исключили из состава «Барселоны» на сайте Ла Лиги. Он будет заявлен за вторую команду
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Полузащитник «Барселоны» Гави исключён из заявки своей команды на официальном сайте чемпионата Испании. 18-летний футболист, который после подписания нового контракта в сентябре 2022 года стал носить футболку с номером 6, вновь будет заявлен на сезон в качестве игрока «Барселоны Атлетик» и вернётся к номеру 30.

Напомним, Ла Лига опротестовала заключение нового контракта Гави с «Барселоной», посчитав, что у клуба не было финансовых возможностей для подобной сделки.

Гави выступает за первую команду «Барселоны» с прошлого сезона. В текущей кампании полузащитник в 37 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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