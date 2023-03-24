Габулов: с Ираном сборная собралась поиграть для себя. Самоотдача должна быть запредельной

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.
«Я очень ждал матча сборной России, как и многие другие любители футбола. В условиях, в которых мы оказались, очень хочется видеть футбол высокого уровня в играх нашей сборной. Даже если это товарищеские матчи. И ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались: футбол получился унылым. И я говорю не про результат. У футболистов не было той страсти, которая должна присутствовать в матчах за национальную команду. Сборная России – главная команда страны, и её матчи ждут миллионы болельщиков по всей стране.
Мы прекрасно понимаем, что наши футболисты не обладают самым высоким уровнем мастерства, но это не главное: в матчах за сборную должна быть запредельная самоотдача. Я не говорю, что в матче с Ираном у игроков её не было вообще. Самоотдача была, но была на уровне дружеской игры, где футболисты собрались просто поиграть для себя», – сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 24 марта 2023
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