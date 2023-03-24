«Крылья Советов» разгромили сборную Winline Медиалиги в благотворительном матче

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре прошёл благотворительный футбольный матч. Встречались местные «Крылья Советов» и сборная Winline Медиалиги. Игра закончилась разгромной победой «Крыльев» со счётом 4:0.

Матч состоялся в формате трёх таймов. Первые два включали в себя по 25 минут игрового времени и закончились победой 4:0 в пользу «Крыльев Советов». В третьем тайме команды отыграли 15 минут, но голов команды не забили.

Матч между «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги был благотворительным. Все вырученные средства с проданных билетов пойдут на поддержку футболиста «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко, который борется с лейкемией.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 2 апреля, когда на домашнем стадионе встретятся с «Оренбургом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.