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«Крылья Советов» разгромили сборную Winline Медиалиги в благотворительном матче

«Крылья Советов» разгромили сборную Winline Медиалиги в благотворительном матче
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре прошёл благотворительный футбольный матч. Встречались местные «Крылья Советов» и сборная Winline Медиалиги. Игра закончилась разгромной победой «Крыльев» со счётом 4:0.

Матч состоялся в формате трёх таймов. Первые два включали в себя по 25 минут игрового времени и закончились победой 4:0 в пользу «Крыльев Советов». В третьем тайме команды отыграли 15 минут, но голов команды не забили.

Матч между «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги был благотворительным. Все вырученные средства с проданных билетов пойдут на поддержку футболиста «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко, который борется с лейкемией.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 2 апреля, когда на домашнем стадионе встретятся с «Оренбургом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

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