Хаджи: после слов Карпина складывается ощущение, что работу в сборной России ему навязали

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об отношении к работе.
«Не буду комментировать слова Карпина про результат, но некоторые его заявления мне не нравятся. Например, перед игрой с Ираном он заявил прессе, что не держится за место тренера сборной. Так говорить не надо.
Я считаю, что высшей точкой работы каждого тренера является возможность тренировать сборную своей страны. И после слов Карпина складывается ощущение, что эту работу ему навязали. Это некрасиво», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в первой встрече 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране.
- 24 марта 2023
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