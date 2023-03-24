Нагельсман покинул пост главного тренера «Баварии». Его сменил Тухель

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера мюнхенцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Его сменил соотечественник Томас Тухель.
Тухель заключил контракт до 30 июня 2025 года и впервые будет руководить тренировкой команды в ближайший понедельник. Вместе с Нагельсманом также клуб покинули его ассистенты Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавер Земброд.
Ранее сообщалось, что причиной расставания с Нагельсманом стало неудовлетворительное выступление в Бундеслиге после ЧМ-2022, а также медленное развитие футболистов. «Бавария» после чемпионата мира в Катаре сумела растерять девятиочковое преимущество и теперь идёт в турнирной таблице на втором месте (52 очка), отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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