Гришин: Карпин не должен был публично говорить о безразличии к результату сборной России

Бывший футболист Александр Гришин прокомментировал послематчевые интервью тренера сборной России Валерия Карпина. По его мнению, наставник команды обязан всегда нацеливаться на максимальный результат, по крайней мере, на словах.

«Карпин не должен был публично говорить о безразличии к результату. Любой тренер на любом уровне должен говорить только о победе. В каждом матче во дворе люди стараются победить, а здесь играет сборная России. Ни о каком недонастрое не должно быть и речи — люди играют за свою страну, на них смотрят на федеральном канале. Нельзя так относиться к играм сборной. Если Карпину неинтересно играть, то не надо проводить такие матчи», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.