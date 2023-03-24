Названы условия, при выполнении которых «Барселона» сможет позволить возвращение Месси

Для возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в свою команду «Барселоне» придётся выполнить ряд задач. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Во-первых, «Барселоне» придётся урезать зарплаты Серхио Бускетса и Жорди Альбы, а также ещё нескольких футболистов. Во-вторых, клубу придётся продать некоторых футболистов, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей. Если эти условия не будут выполнены, то подписание Месси для «Барселоны» будет очень сложным.

По сведениям источника, в «Барселоне» есть близкий к Жоану Лапорте человек, уже несколько месяцев пытающийся убедить Месси вернуться. Однако аргентинец до сих пор не встретился с президентом лично. Об этом шаге, к слову, говорил Серхио Агуэро.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

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