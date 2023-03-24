Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названы условия, при выполнении которых «Барселона» сможет позволить возвращение Месси

Названы условия, при выполнении которых «Барселона» сможет позволить возвращение Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Для возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в свою команду «Барселоне» придётся выполнить ряд задач. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Во-первых, «Барселоне» придётся урезать зарплаты Серхио Бускетса и Жорди Альбы, а также ещё нескольких футболистов. Во-вторых, клубу придётся продать некоторых футболистов, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей. Если эти условия не будут выполнены, то подписание Месси для «Барселоны» будет очень сложным.

По сведениям источника, в «Барселоне» есть близкий к Жоану Лапорте человек, уже несколько месяцев пытающийся убедить Месси вернуться. Однако аргентинец до сих пор не встретился с президентом лично. Об этом шаге, к слову, говорил Серхио Агуэро.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» — о возвращении Месси: клубу нужно улучшить отношения с Лео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023