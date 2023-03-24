Юрист: игроки «Химок» могут подать в суд на Гогниева, у них все шансы на победу

Известный адвокат Александр Добровинский высказался по поводу конфликта футболистов «Химок» с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.
«В этой истории несколько составных частей. Первое — у футболистов есть контракт, и, кто бы что им ни говорил, они должны действовать исходя из того договора, который они подписали.
Второе — как человек, которого оскорбили прилюдно, футболист имеет право подать в суд по делу о защите чести и достоинства. И если есть запись, то у футболиста есть все шансы выиграть этот суд. Третий момент — этический. В РФС есть Комитет по этике, который может и должен заняться этой историей, потому что не к лицу тренеру произносить такие слова. На то он и тренер — человек, который должен учить и подавать пример», — цитирует Добровинского «РБ Спорт».
- 24 марта 2023
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
20:56
-
20:50
-
20:46
-
20:45
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
19:53
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19