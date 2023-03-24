Юрист: игроки «Химок» могут подать в суд на Гогниева, у них все шансы на победу

Известный адвокат Александр Добровинский высказался по поводу конфликта футболистов «Химок» с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.

«В этой истории несколько составных частей. Первое — у футболистов есть контракт, и, кто бы что им ни говорил, они должны действовать исходя из того договора, который они подписали.

Второе — как человек, которого оскорбили прилюдно, футболист имеет право подать в суд по делу о защите чести и достоинства. И если есть запись, то у футболиста есть все шансы выиграть этот суд. Третий момент — этический. В РФС есть Комитет по этике, который может и должен заняться этой историей, потому что не к лицу тренеру произносить такие слова. На то он и тренер — человек, который должен учить и подавать пример», — цитирует Добровинского «РБ Спорт».