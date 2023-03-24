«Барселона» подтвердила травму Френки де Йонга

«Барселона» несёт кадровые потери. Испанский клуб подтвердил, что полузащитник Френки де Йонг получил травму подколенного сухожилия, из-за чего пропустит обе игры сборной Нидерландов на старте отборочной кампании Евро-2024. Об этом сообщил официальный сайт каталонского клуба, не уточнив возможные сроки восстановления.
Полузащитник «Барселоны» получил травму менее чем за две недели до ответного матча полуфинала Кубка Испании с «Реалом». Сине-гранатовые выиграли первый матч со счётом 1:0.
Нидерландский полузащитник в клубном «лазарете» присоединился к полузащитнику Педри и нападающему Усману Дембеле. Кроме того, накануне выбыл из строя датский защитник Андреас Кристенсен, который получил травму в матче со сборной Финляндии. Кристенсен повредил заднюю поверхность бедра и был заменён на 18-й минуте.
- 24 марта 2023
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