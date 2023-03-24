Черногория обыграла Болгарию в матче квалификации Евро-2024
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Хювефарма Арена» в болгарском Разграде прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе G — сборные Болгарии и Черногории. Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный мяч на счету Николы Крстовича с передачи Владимира Йововича.
Черногория набрала три очка и вышла на промежуточное первое место в группе, в которой также выступают Сербия, Литва и Венгрия. 27 марта черногорцы сыграют с командой Сербии, а Болгария в этот же день встретится со сборной Венгрии.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.
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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа G. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 20:00 МСК
Болгария
Окончен
0 : 1
Черногория
0:1 Крстович – 70'
Кто победит в основное время?
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