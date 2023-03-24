IFAB представил изменения в правилах, которые вступят в силу со следующего сезона

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА официально объявили о введении новых футбольных правил, которые вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Основные изменения в регламенте были приняты на встрече, проходившей под руководством Дебби Хьюитт, президента Английской федерации с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Одним из главных новшеств стал запрет на «грязные» приёмы и другие психологические методы воздействия, используемые вратарём в момент пробития пенальти.

Новое правило в сети Интернет уже окрестили «законом Эмилиано Мартинеса». Аргентинский голкипер пытался вывести из психологического равновесия соперников во время серии послематчевых пенальти в четвертьфинале (с Нидерландами) и финале (с Францией) ЧМ-2022, что вызвало немалый ажиотаж в футбольном мире.

«Вратарь должен оставаться на линии ворот, между двумя стойками и перед игроком, выполняющим удар, до момента удара по мячу. Вратарь не должен вести себя таким образом, чтобы незаконно отвлекать игрока, выполняющего удар, например, не затягивать исполнение пенальти и не касаться штанг, перекладины или сетки ворот», – гласит новое изложение пункта 14 футбольных правил. Уточняется, что своим поведением вратарь не должен проявлять неуважение к футболу или сопернику.

Также одно из изменений коснулось пункта «Игроки». С нового сезона в ситуации, если официальное лицо команды или игрок, не имевший права находиться на поле, оказались там во время взятия ворот, но не мешали при этом игре, арбитр может засчитать гол. Если посторонний помешал игре, матч возобновляется штрафным ударом с того места, на котором находился нарушитель. Этому изменению также способствовал эпизод, случившийся в финале последнего чемпионата мира: когда лидер сборной Аргентины Лионель Месси забивал третий мяч, на поле находились два лишних игрока аргентинцев – они вышли за пределы технической зоны, но не мешали эпизоду.