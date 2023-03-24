Франция — Нидерланды: Гризманн открыл счёт на третьей минуте

Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Антуан Гризманн открыл счёт на третьей минуте. Очень быстро вышли вперёд французы. Килиан Мбаппе с левого фланга подал в штрафную, а Гризманн мощным ударом вколотил мяч в сетку.

Франция на чемпионате Европы в 2021 году вылетела в 1/8 финала турнира, уступив в напряжённом матче национальной команде Швейцарии. Нидерланды, как и их сегодняшние соперники, вылетели в 1/8 финала турнира, проиграв национальной команде Чехии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.