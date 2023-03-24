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Франция — Нидерланды: Гризманн открыл счёт на третьей минуте

Франция — Нидерланды: Гризманн открыл счёт на третьей минуте
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Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Антуан Гризманн открыл счёт на третьей минуте. Очень быстро вышли вперёд французы. Килиан Мбаппе с левого фланга подал в штрафную, а Гризманн мощным ударом вколотил мяч в сетку.

Франция на чемпионате Европы в 2021 году вылетела в 1/8 финала турнира, уступив в напряжённом матче национальной команде Швейцарии. Нидерланды, как и их сегодняшние соперники, вылетели в 1/8 финала турнира, проиграв национальной команде Чехии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Франция
1-й тайм
3 : 0
Нидерланды
1:0 Гризманн – 3'   2:0 Юпамекано – 8'   3:0 Мбаппе – 22'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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