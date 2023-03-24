Франция — Нидерланды: Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте

Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Антуан Гризманн прострелил к воротам. Мяч попал в Яспера Силлессена, голкипер неловко сыграл — вместо того чтобы поймать мяч в руки, он пошёл на него корпусом. В итоге от правого бока Яспера мяч отрикошетил в игроков Франции, из которой выскочил Юпамекано, буквально протолкнувший мяч за линию ворот.

Франция на чемпионате Европы в 2021 году вылетела в 1/8 финала турнира, уступив в напряжённом матче национальной команде Швейцарии. Нидерланды, как и их сегодняшние соперники, вылетели в 1/8 финала турнира, проиграв национальной команде Чехии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.