Франция — Нидерланды: Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте

Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.
Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Антуан Гризманн прострелил к воротам. Мяч попал в Яспера Силлессена, голкипер неловко сыграл — вместо того чтобы поймать мяч в руки, он пошёл на него корпусом. В итоге от правого бока Яспера мяч отрикошетил в игроков Франции, из которой выскочил Юпамекано, буквально протолкнувший мяч за линию ворот.
Франция на чемпионате Европы в 2021 году вылетела в 1/8 финала турнира, уступив в напряжённом матче национальной команде Швейцарии. Нидерланды, как и их сегодняшние соперники, вылетели в 1/8 финала турнира, проиграв национальной команде Чехии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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