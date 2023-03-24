Франция — Нидерланды: Мбаппе довёл счёт до разгромного

Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.
Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного на 21-й минуте. Орельен Тчуамени покатил мяч вперёд, где Рандаль Коло Муани в последний момент увернулся от него, пропустив мяч на Мбаппе, который в одиночестве получил мяч в штрафной и нанёс резкий удар в правый нижний угол.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Полная трансляция матча отбора на Евро-2024 доступна в Okko.
Франция на чемпионате Европы в 2021 году вылетела в 1/8 финала турнира, уступив в напряжённом матче национальной команде Швейцарии. Нидерланды, как и их сегодняшние соперники, вылетели в 1/8 финала турнира, проиграв национальной команде Чехии.
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