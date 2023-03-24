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Флик назначил тер Штегена первым номером сборной Германии на ближайшие игры

Флик назначил тер Штегена первым номером сборной Германии на ближайшие игры
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Выступая на пресс-конференции, тренер сборной Германии Ханси Флик подтвердил, что голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген будет основным в обоих товарищеских матчах бундестим с Перу (25 марта) и Бельгией (28 марта).

Когда тренера спросили о ситуации с вратарями, Флик сказал: «Марк сыграет эти две игры. Я всегда говорил, что во главе угла стоит физическая форма в текущий момент. Мануэль тоже это знает. У нас большая конкуренция на позиции вратаря. За последние несколько лет Марк показал в «Барселоне», что он фантастический вратарь. Он может контролировать пространство позади линии защиты и очень хорошо обращается с мячом, так что отсутствие Нойера не имеет большого значения для нашей системы»

В последний раз вратарь «Барселоны» надевал свитер сборной Германии в матче с Англией (3:3) в рамках Лиги наций УЕФА прошлым летом. Травма 36-летнего Нойера открыла двери для тер Штегена, который может заявить о себе, поскольку выступления Ману в Катаре показали, что, возможно, пришло время для обновления для бундестим. Поскольку Германия является страной-хозяйкой следующего чемпионата Европы, ближайшие товарищеские матчи имеют решающее значение для вратарей команды. Конкурентами Нойера и тер Штегена считаются Кевин Трапп и Бернд Лено.

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