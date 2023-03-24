«В 36 готов закончить, и пусть играет». Смолов пошутил про конкуренцию с Тюкавиным

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о конкуренции в линии атаки с форвардом Константином Тюкавиным.

«В плюс Косте то, что я ощущаю эту конкуренцию. У него действительно хорошие данные и хорошее будущее. Конкуренция хороша тем, что она справедлива. Желаю Косте обходиться без травм и продолжать прогрессировать. В 36 готов закончить, и пусть играет (смеётся)», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

33-летний Смолов в 23 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

20-летний Тюкавин отличился девять раз в 28 встречах. На его счету также три результативные передачи. Контракт форварда с «Динамо» истекает летом 2024 года.