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Смолов — о словах Кокорина про тюрьму: у Мамаева другое мнение, каждый сделал выводы

Смолов — о словах Кокорина про тюрьму: у Мамаева другое мнение, каждый сделал выводы
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, выступавший за московскую команду с форвардом Александром Кокориным, высказался о его словах про тюрьму. Футболист «Ариса» считает, что каждый нормальный мужчина «должен отсидеть».

«Мне сложно ответить, потому что знаю Сашу давно. И хотя мы сейчас с ним не так часто и близко общаемся, но никому не пожелаю того, что он пережил. Если эта ситуация конкретно его сделала лучше и он так считает, то он имеет право высказаться. Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется. Паша (Мамаев), с которым я общаюсь гораздо больше и ближе, придерживается противоположного мнения. Каждый из них сделал свои выводы», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

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