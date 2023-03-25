Фёдор Смолов назвал вид спорта, в котором хотел бы поучаствовать

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов признался, что хотел бы поучаствовать в баскетбольном матче.
«В каком бы виде спорта я бы хотел поучаствовать? Выберу баскетбол. Мне очень нравится НБА, слежу за ней. В хоккей, думаю, будет сложнее. Хотя в детстве зимой в Саратове каждый день ходил на каток, так что кататься умею достаточно неплохо. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать.
«Ледниковый период» ждёт? Если честно, просто не стал сразу раскрывать все карты. То, чего я ещё не делал, но хотел бы с точки зрения медийности, это, конечно, поучаствовать в «Ледниковом периоде» (смеётся)», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
33-летний Смолов в 23 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
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