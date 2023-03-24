Боян Кркич объяснил решение завершить карьеру футболиста

Воспитанник «Барселоны» Боян Кркич решил уйти из большого футбола в возрасте 32 лет и ни о чём не жалеет. О причинах довольно раннего прощания с игрой и дальнейших планах испанец рассказал в большом интервью.

«Скучаю ли я уже? Нет. Если бы у меня были сомнения, я бы не принял решение. Жизнь состоит из нескольких этапов, и, когда наступает пора принимать важное решение, как в моём случае, нужно осознавать, что это часть жизни. Это книга со многими главами. Я наслаждался игрой, ценил её, футбол сделал меня тем, кто я есть, личностью, и я всегда буду благодарен за это. Настал конец этой главы, и начинается другая, не менее интересная.

Обдумывал решение несколько недель после возвращения из Японии. У меня были предложения от нескольких клубов, когда закончился контракт с «Виссел Кобе», но с тех самых пор, как я дебютировал в «Барселоне», все люди, окружавшие меня, всегда чётко понимали, чего я хочу. Я молод, физически здоров, взволнован и амбициозен. Когда девятилетний Боян начал играть за «Барсу» в самом юном возрасте, его целью никогда не было попадание в первую команду любой ценой. Он хотел наслаждаться процессом. И сегодня 32-летний Боян, который начинает новую главу, имеет такое же намерение. Я не ставлю перед собой целей, я хочу реализовать опыт, который я получил за эти годы в качестве футболиста», – приводит слова Кркича Mundo Deportivo.

Кркич получил степень магистра по спортивному менеджменту в институте имени Йохана Круиффа. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже дал понять, что богатый жизненный опыт Бояна, поигравшего на трёх континентах и в семи странах, может пригодиться сине-гранатовым.