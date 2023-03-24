Экс-игрок «Динамо» Васильев: я бы назвал матч сборной России не игрой, а мучением

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.

«А она была, эта игра? Как можно оценивать то, чего нет? Я бы назвал это больше не игрой, а мучением. Есть, когда команда действительно, играет. А есть, когда просто мучается. Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается.

Разве в атаке у нас есть какая-то игра? В трёх последних матчах забили всего-навсего лишь один гол, да и тот с пенальти. И играли при этом с далеко не самыми топовыми командами, не говоря уже про грандов. Видно же, что команда мучается. Моменты даются с большим трудом. Каждый удар по воротам будто выстрадан. По матчу с Ираном, кстати, у меня по игре в обороне ещё большее разочарование по сравнению с атакой», — цитирует Васильева «Евро-Футбол.Ру».