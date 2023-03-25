Молдавия спаслась от домашнего поражения на последних минутах матча с Фарерскими островами

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе E – сборные Молдавии и Фарерских островов. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Большую часть игры гости владели небольшим преимуществом благодаря голу, забитому на 27-й минуте полузащитником Мадсом Миккельсеном. Однако под конец основного времени хозяевам удалось уйти от поражения в дебютной игре отборочной кампании. Молдавия получила право на пенальти, который реализовал Йон Николэеску.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.