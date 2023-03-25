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Молдавия спаслась от домашнего поражения на последних минутах матча с Фарерскими островами

Молдавия спаслась от домашнего поражения на последних минутах матча с Фарерскими островами
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе E – сборные Молдавии и Фарерских островов. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Большую часть игры гости владели небольшим преимуществом благодаря голу, забитому на 27-й минуте полузащитником Мадсом Миккельсеном. Однако под конец основного времени хозяевам удалось уйти от поражения в дебютной игре отборочной кампании. Молдавия получила право на пенальти, который реализовал Йон Николэеску.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа E. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Молдавия
Окончен
1 : 1
Фарерские острова
0:1 Миккельсен – 27'   1:1 Николэеску – 87'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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