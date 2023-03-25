Булыкин рассказал, чем ему интересна квалификация Евро-2024
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чем привлекает его внимание стартовавшая квалификация чемпионата Европы – 2024.
«Конечно, буду смотреть отборочные матчи Евро-2024. Интересно, кто в какой форме, кто с кем играет. Тем более что участвуют все сильнейшие сборные Европы. Буду следить за всеми. Интерес вызывают и итальянцы, и англичане, и нидерландцы, и французы. За всеми будет любопытно наблюдать», — приводит слова Дмитрия Булыкина Vprognoze.ru.
Всего в квалификации к чемпионату Европы 2024 года принимают участие 53 национальные команды, из которых 24 выйдут в финальную часть турнира.
Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Сборная России в квалификации Евро-2024 участия не принимает.
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