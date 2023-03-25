Дешам прокомментировал разгромную победу сборной Франции в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу национальной команды в матче с Нидерландами.
«Мы отлично вернулись после чемпионата мира, даже если у этой сборной Нидерландов были некоторые проблемы. Это не отменяет того, что мы сделали, атмосферы и того, что мы не забили гол в конце.
Это очень хорошо. Важно побеждать дома, но впереди ещё одна игра. У нас мало времени на восстановление», – приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на эфир TF1.
Сегодня, 25 марта, завершился матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе:
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