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Ван Гал объяснил, почему Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси

Ван Гал объяснил, почему Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сделал выбор между нападающими Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки своего периода, выбирать между ними сложно.

У Роналду титулов больше, чем у Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок.

Так что если придётся выбирать, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», – приводит слова ван Гала Onda Cero.

Напомним, конфликт между капитаном аргентинцев Лионелем Месси и главным тренером национальной команды Нидерландов Луи ван Галом произошёл в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре (2:2, 4:3 пен.). Звёздный футболист Аргентины, поразив ворота нидерландцев, демонстративно отпраздновал забитый мяч перед скамейкой запасных команды ван Гала, повторив фирменный жест Рикельме, у которого в своё время был конфликт с голландским специалистом.

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