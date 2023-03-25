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Лаутаро Мартинес объявил минуту молчания для сборной Франции после матча с Панамой

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес с издёвкой вспомнил о выступлении команд Бразилии и Франции на ЧМ-2022.

После товарищеского матча Аргентины с Панамой форвард «Интера» взял микрофон и начал развлекать 83 тысячи фанатов, пришедших на игру.

«Бразилия, что случилось? Пятикратный чемпион съёжился», – приводит слова Мартинеса La Nueva.

Позже Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции.

В финале чемпионата мира — 2022 подопечные Лионеля Скалони обыграли Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Бразилия вылетела в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Напомним, 24 марта сборные Аргентины и Панамы сыграли между собой товарищеский матч. Хозяева встречи одержали победу со счётом 2:0.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22: