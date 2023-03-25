Сергей Балахнин: Иран на голову сильнее сборной России
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Российский тренер Сергей Балахнин оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).
«Играли неважно, даже можно сказать, что ужасно. В игре против Ирана было мало хорошего, конечно. Иранцы должны были выиграть эту игру, они на голову сильнее, чем наша сборная и во всем были лучше. Выход сборной России из обороны — это просто «шедевр». Сколько обрезов, потерь, как это можно вообще оценивать? Я не понимаю.
Если ты вызвал лучших, по-твоему мнению, то тогда и отвечай за них, и результат. Если не лучших берешь, то вообще зачем сборная нужна? В сборной должны играть самые лучшие, а не по каким-то другим критериям. Пока вопросов много, а ответов нет», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
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