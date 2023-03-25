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Бояринцев: Карпина не стоит критиковать за игру сборной, он сейчас смотрит на резерв

Бояринцев: Карпина не стоит критиковать за игру сборной, он сейчас смотрит на резерв
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от матча Иран – Россия.

«Впечатление от игры сборной России неоднозначное. Мало, что получилось конструктивного, особенно в атаке. Многие футболисты сыграли ниже своих возможностей. Может, кто-то переволновался. Да, экспериментальный состав, много дебютантов, но на фоне сборной Ирана ребята должны были показать какие-то индивидуальные качества. По первому тайму можно выделить только Зиньковского и Сафонова. Матвей неплохо выручал, а Антон в первом тайме был очень активен и за счёт индивидуальных действий заработал пенальти.

Карпина не стоит критиковать, сейчас он смотрит на резерв сборной. Объективно, игра у национальной команды России не получилась. Всё, наверное, ждали атакующий футбол. На фоне Ирана мы должны что-то показывать, именно в индивидуальном плане. В следующем матче с Ираком, наверное, увидим другой состав. Ирак – это сборная ниже уровнем. Этот матч будет интереснее, чем первый», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, матч Иран — Россия завершился с ничейным счётом 1:1.

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