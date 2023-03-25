Масоэро из «Пари НН»: что я слышал о России? Что тут много пьют, все катаются на «Ладах»

Аргентинский защитник ФК «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о том, что он слышал о России прежде, чем сюда прилететь, а также своё отношение к отечественным автомобилям.

«Что я слышал о России, прежде чем сюда поехать? Что тут много пьют, что все катаются на «Ладах». Мне нравится эта машина: тут много таких такси.

Не страшно ли было мне садиться в эту машину? Только если из-за водителя! А «Ладу» я себе когда-нибудь куплю», — приводит слова Масоэро Sport 24.

28-летний аргентинец перешёл в клуб из Нижнего Новгорода летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас сыграл в 16 матчах и заработал три жёлтые карточки. Всего за клуб центральный защитник сыграл 47 матчей и отметился одной голевой передачей.