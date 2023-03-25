Масоэро про Россию: жизнь тут на другом уровне, футбольная инфраструктура тем более

Центральный защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро сравнил Болгарию и Россию в плане футбольной инфраструктуры. Аргентинец до прибытия в российский чемпионат три года играл в пловдивском «Локомотиве».

«Откуда у меня были предложения ещё в 2021 году? Из Венгрии, Румынии, Австрии. Но российская лига сильнее, «Нижний» был лучшим вариантом. Я не ошибся.

Как мне Пловдив? Скромное, но очень приятное место. Мне нравится гораздо больше Софии.

В России жизнь на совершенно другом уровне, футбольная инфраструктура — тем более. В Болгарии только три приличных стадиона, остальные либо скудные, либо просто ужасные», — приводит слова Масоэро Sport24.

В составе пловдивского клуба Лукас два раза выигрывал Кубок Болгарии и один раз Суперкубок Болгарии.