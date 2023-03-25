«У Месси — всё как в сказке. А вся жизнь Марадоны — борьба». Масоэро сравнил Лео и Диего

Центральный защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро сравнил двух легендарных аргентинских футболистов — Лионеля Месси и Диего Марадону.
«Месси — утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство. Дефицит гормонов роста? Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб — «Барселона». Всё идеально, как в сказке.
Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего — борьба», — приводит слова Масоэро Sport24.
Легендарный Марадона стал чемпионом мира со сборной Аргентины в 1986 году. Аргентинцам удалось повторить это достижение только в 2022 году, когда капитаном команды был Лионель Месси. Форвард «ПСЖ» является единственным в истории семикратным обладателем «Золотого мяча».
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
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