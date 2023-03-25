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Дубль Мбаппе и хет-трик Лукаку, Рублёв в третьем круге турнира в Майами. Главное к утру

Дубль французского нападающего Килиана Мбаппе помог Франции разгромить Нидерданы в первом матче квалификации на Евро-2024, нападающий Ромелу Лукаку принёс первую победу Доменико Тедеско во главе сборной Бельгии, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу на Нидерландами.

2. Хет-трик Лукаку помог Бельгии разгромить Швецию в матче квалификации Евро-2024.

3. Рублёв в двух сетах обыграл Вулфа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.

4. В НХЛ прокомментировали информацию о возможной угрозе для россиян за участие в ЛГБТ-акциях.

5. Соболенко обыграла Роджерс и вышла в третий круг турнира в Майами.

6. В «Баварии» объяснили причины расставания с Нагельсманом.

7. «Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3.

8. Грачёва обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в третий круг Miami Open.

9. Генсек РФС рассказал об участии МОК в работе по возвращению России в мировой футбол.

10. Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open.