Дубль Мбаппе и хет-трик Лукаку, Рублёв в третьем круге турнира в Майами. Главное к утру

Дубль французского нападающего Килиана Мбаппе помог Франции разгромить Нидерданы в первом матче квалификации на Евро-2024, нападающий Ромелу Лукаку принёс первую победу Доменико Тедеско во главе сборной Бельгии, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу на Нидерландами.
2. Хет-трик Лукаку помог Бельгии разгромить Швецию в матче квалификации Евро-2024.
3. Рублёв в двух сетах обыграл Вулфа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.
4. В НХЛ прокомментировали информацию о возможной угрозе для россиян за участие в ЛГБТ-акциях.
5. Соболенко обыграла Роджерс и вышла в третий круг турнира в Майами.
6. В «Баварии» объяснили причины расставания с Нагельсманом.
7. «Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3.
8. Грачёва обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в третий круг Miami Open.
9. Генсек РФС рассказал об участии МОК в работе по возвращению России в мировой футбол.
10. Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open.
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