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«Мы не будем совершать ошибок». Президент «ПСЖ» — о продлении контрактов с Месси и Мбаппе

«Мы не будем совершать ошибок». Президент «ПСЖ» — о продлении контрактов с Месси и Мбаппе
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Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации с продлением контрактов лидеров команды нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса. Функционер заявил, что парижане тщательно подойдут к этому вопросу, чтобы не совершить ошибок.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса. Мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не будем совершать ошибок.

Помимо этих троих, мы должны сосредоточиться на молодёжи и тех талантах, от которых зависит наше будущее. Это то, что мы меняем в клубе», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Контракты Месси и Рамоса истекают в конце сезона. Соглашение Мбаппе рассчитано до 2025 года.

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