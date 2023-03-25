«Играли слишком наивно». Тренер Нидерландов Куман — о матче с Францией
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Франции (0:4).
«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно. Досадно, что многие игроки выбыли из-за болезни, но речь сейчас не об этом. Мы определённо сыграли не лучшим образом. Я виню не только молодёжь, от ветеранов я тоже ждал большего», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
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