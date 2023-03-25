Источник: «Торпедо» не будет искать тренера и назначит на пост человека из клуба
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Московское «Торпедо» после увольнения Андрея Талалаева не ведёт переговоры со свободными специалистами.
С высокой долей вероятности главным тренером команды станет человек из системы «Торпедо», так как клуб не ведёт поиски нового наставника и не вступал в переговоры с другими специалистами. В ближайшие дни клуб объявит имя нового тренера, сообщает Metaratings.
22 марта московский клуб объявил об увольнении Талалаева, который возглавлял команду с с октября 2022 года, отметив, что сотрудничество было прекращено по взаимному согласию. Под его руководством «Торпедо» потерпело восемь поражений в 12 матчах.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков в 20 матчах.
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