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Зинченко: мы не роботы, мы люди. Почему мы не можем праздновать? Я не понимаю

Зинченко: мы не роботы, мы люди. Почему мы не можем праздновать? Я не понимаю
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко объяснил свои бурные празднования побед в матчах Английской Премьер-Лиги тем, что футболисты тоже люди, которые могут позволить себе радость после успеха.

«Мы не роботы, мы люди. Мы просто делаем свою работу, а когда эта работа успешно завершается, почему мы не можем отпраздновать? Я не понимаю. Конечно, мы ещё не выиграли Премьер-Лигу, впереди ещё много игр, но каждая игра в АПЛ очень тяжёлая… Вот поэтому мы так празднуем», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

«Арсенал» набрал 69 очков после 29 сыгранных в текущем сезоне АПЛ матчей. «Канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на восемь очков, сыграв на один матч больше.

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