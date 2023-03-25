Зинченко: мы не роботы, мы люди. Почему мы не можем праздновать? Я не понимаю

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко объяснил свои бурные празднования побед в матчах Английской Премьер-Лиги тем, что футболисты тоже люди, которые могут позволить себе радость после успеха.
«Мы не роботы, мы люди. Мы просто делаем свою работу, а когда эта работа успешно завершается, почему мы не можем отпраздновать? Я не понимаю. Конечно, мы ещё не выиграли Премьер-Лигу, впереди ещё много игр, но каждая игра в АПЛ очень тяжёлая… Вот поэтому мы так празднуем», — приводит слова Зинченко Daily Mail.
«Арсенал» набрал 69 очков после 29 сыгранных в текущем сезоне АПЛ матчей. «Канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на восемь очков, сыграв на один матч больше.
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- 25 марта 2023
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