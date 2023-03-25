Дмитрий Медведев — о Fan ID: это абсурд и издевательство. Нужно корректировать правила

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев категорично высказался о законе о карте болельщика. Политик заявил, что законопроект вызывает множество вопросов и нареканий и нуждается в корректировке, так как некоторые его аспекты похожи на издевательства над людьми.
«Насчёт Fan ID — не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», — приводит слова Медведева «Интерфакс».
Большой резонанс среди общественности вызвал инцидент в Екатеринбурге, когда многодетная семья долгое время не могла попасть на стадион на игру 20-го тура РПЛ между местным «Уралом» и московским «Динамо» (0:1). Отец семейства утверждал, что сотрудники стадиона отказывались пропускать их на трибуны из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребёнка.
- 25 марта 2023
-
11:15
-
11:09
-
11:08
-
11:06
-
10:58
-
10:55
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:08
-
08:46
-
08:25
-
08:05
-
07:21
-
07:00
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:21
-
04:42