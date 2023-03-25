Дмитрий Медведев — о Fan ID: это абсурд и издевательство. Нужно корректировать правила

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев категорично высказался о законе о карте болельщика. Политик заявил, что законопроект вызывает множество вопросов и нареканий и нуждается в корректировке, так как некоторые его аспекты похожи на издевательства над людьми.

«Насчёт Fan ID — не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Большой резонанс среди общественности вызвал инцидент в Екатеринбурге, когда многодетная семья долгое время не могла попасть на стадион на игру 20-го тура РПЛ между местным «Уралом» и московским «Динамо» (0:1). Отец семейства утверждал, что сотрудники стадиона отказывались пропускать их на трибуны из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребёнка.