Масоэро: я нашёл физиотерапевта для «Пари Нижний Новгород»

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, как помог своему другу по институту Сантьяго Каппеллани устроиться физиотерапевтом в нижегородский клуб.

«Учился ли я по-настоящему? Да, на физиотерапевта. И встретил там нынешнего физиотерапевта «Нижнего». Мы с Сантьяго сблизились в институте — вместе готовились к экзаменам. Я уехал в Болгарию, а он закончил учёбу и устроился в «Годой-Крус». Когда я приехал в «Нижний», сказал ему: «Нужен новый физио, приезжай. Если что, организуем». Он обрадовался: «О, давай, мне тут очень тоскливо!»

Тут ещё и я получил травму — это тоже подстегнуло к тому, чтобы рассказать о Сантьяго боссам. Они тут чуткие, принимают во внимание все предложения. Физиотерапевт Сантьяго правда дельный, понравился клубу и остался», — приводит слова Масоэро Sport24.