Шлоттербек: «Боруссия» хочет выиграть титул. Мы сможем победить «Баварию» в Мюнхене

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге, отметив, что команда готова к противостоянию с мюнхенской «Баварией» в очном матче.
«В этом году мы набрали больше очков, чем «Бавария», и мы непобедимы. Это два очень хороших обстоятельства перед игрой с ними. Если каждый покажет свой лучший футбол, мы сможем победить в Мюнхене. Но мы знаем, что «Бавария» будет мотивирована после того, как потеряла лидерство.
Мы никогда не говорили, что не хотим выиграть титул. Я каждый день отдаю всё ради этого. Мы должны продолжать демонстрировать менталитет, готовность и командный дух каждую неделю, как мы это делаем в этом году», — приводит слова Шлоттербека Sport Bild.
«Бавария» и «Боруссия» сыграют в Мюнхене 1 апреля. Дортмундская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка после 25 сыгранных матчей. У мюнхенцев на одно очко меньше.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 25 марта 2023
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