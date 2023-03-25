Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Медведев считает, что нужно переходить в Азию, если это выгодно для спортсменов

Дмитрий Медведев считает, что нужно переходить в Азию, если это выгодно для спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о возможном переходе России в азиатские спортивные федерации.

«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это даёт плюсы, где-то даёт минусы. Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернёмся потом или там останемся. Китай в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта. Они ещё в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее Дмитрий Медведев категорично высказался о внедрении персонифицированной карты болельщика в Российской Премьер-Лиге.

Материалы по теме
Карпин: у меня нет информации, что мы скоро перейдём в АФК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023