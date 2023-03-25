Дмитрий Медведев считает, что нужно переходить в Азию, если это выгодно для спортсменов
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Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о возможном переходе России в азиатские спортивные федерации.
«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это даёт плюсы, где-то даёт минусы. Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернёмся потом или там останемся. Китай в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта. Они ещё в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Ранее Дмитрий Медведев категорично высказался о внедрении персонифицированной карты болельщика в Российской Премьер-Лиге.
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