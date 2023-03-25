Глава Ла Лиги: надеюсь Месси вернётся в «Барсу», но мы не будем менять правила ради него

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Будущее Месси? Я могу говорить о «Барселоне» и о «ПСЖ». В «Барселону» с учетом их текущего финансового положения он вернуться не сможет, если только не снизит свою зарплату, что было бы странно, и в «ПСЖ» он остаться не может по той же причине. У них очень похожая зарплатная ведомость, с той лишь разницей, что у «ПСЖ» меньше доходов, чем у «Барселоны». «ПСЖ» — это проект, который делает деньги на нефти и спонсируется нечестным путём. Радовался ли я вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов? Это точно, я посмеялся.

Единственные, кто могут что-то сделать для прихода Месси, — это руководители «Барселоны». Я надеюсь, что он вернётся и завершит карьеру в «Барселоне», но это не зависит от нас, мы не собираемся менять правила, ради того, чтобы Месси мог прийти.

Если сильно понизит зарплату? Необходимо сверяться с потолком зарплат. Находясь в конце своей карьеры, можно было бы пойти на значительное снижение зарплаты. Это могло бы быть возможным, но «Барселоне» необходимо кого-то отпустить, чтобы была возможность зарегистрировать его», — приводит слова Тебаса Marca.

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