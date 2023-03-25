Василий Уткин высказался об игре сборной Бельгии в матче со Швецией

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о победе сборной Бельгии в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Швеции (3:0).
«Бельгия впечатлила. Видимо, разговоры о том, что «золотое поколение», так и не выигравшее никакого, самого завалящего золота, ушло и Бельгия пойдет вниз, были не рассуждением, а эмоцией.
Имя Доди Лукебакио мне было, конечно, знакомо, но никогда к нему особенно не присматривался. А в матче против шведов он просто олицетворял — не мощь, не класс, для этого есть еще суперстары — но обаяние сборной Бельгии. Мне вообще нравятся аномальные игроки. Согласитесь, вингер обычно ведь приземистый парень, с низким центром тяжести, верткий. А этот под метр девяносто. Второй гол в матче вообще полностью его заслуга. Как проскочил, как провел мяч по лицевой, после такого прохода и прострела вообще неважно, от своей или чужой ноги мяч пересекает ленточку.
Они ещё отработают понадежнее маневры с КДБ (Кевином Де Брёйне. — Прим. «Чемпионата»), пока это взаимодействие многое обещает, но, конечно, не отработано — и станет страшно», — написал Уткин в телеграм-канале.
- 25 марта 2023
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