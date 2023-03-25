«Я не сдерживал эмоций». Зинченко — о взаимоотношениях с Артетой

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «пушкарей» Микелем Артетой, заявив, что не сдерживал эмоций, когда тот уходил из «Манчестер Сити» в 2019 году.

«Я помню, как Микель уходил из «Сити» в 2019 году. Я не сдерживал эмоций. Я не мог принять это, потому что этот парень был для меня особенным. Он меня многому научил. Он был невероятным человеком, и то, как он работал с нами, молодыми игроками, после каждой тренировки, советы, которые он мне давал, были для меня невероятно важными вещами.

Что делает Артету особенным? То, как он видит футбол. Его видение, характер, менталитет. Он победитель, а побеждать любят все… Вот и всё.

Я сказал своим знакомым: «Если я однажды уйду из «Сити» и останусь в Премьер-Лиге, у меня будет только один тренер — Микель Артета». Это то, что я сказал ему, когда он позвонил мне в первый раз летом», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

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