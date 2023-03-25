«Оренбург» разгромил медийную команду Broke Boys со счётом 9:0

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и медийная команда Broke Boys. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» одержал победу с крупным счётом 9:0.

В составе хозяев отличились Джимми Марин, Владимир Полуяхтов, Диего Акоста (трижды), Владимир Обухов (с пенальти), Николай Титков, Степан Оганесян и Александр Эктов.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер Лиги сезона-2022/2023. Команда Марцела Лички набрала 31 очко после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 48 очков. В ближайшем туре РПЛ «Оренбург» встретится с «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре 2 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.