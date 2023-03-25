Комличенко: уровень отеля в Тегеране очень низкий. Интернет прям как 10 лет назад в России

Нападающий сборной России Николай Комличенко оценил уровень комфорта проживания в отеле Тегерана, заявив, что на бытовом плане гостиница в столице Ирана находится на очень низком уровне. Форварда российской национальной команды не устроило качество питания, передвижения и интернета.
«Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то всё на очень низком уровне, если честно. По сравнению с Ташкентом, где мы играли против Узбекистана свой прошлый матч. Там был повыше уровень именно комфорта. А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете.
Мучались — это мягко сказано. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило — надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться. Прям как 10 лет назад в России, если помните, когда в некоторых местах тоже надо было куда-то выходить, чтобы поймать интернет. Но это мелочи. Всё равно основные мысли были о подготовке к игре», — приводят слова Комличенко «Известия».
Сборная России играла с Ираном в Тегеране 23 марта. Встреча завершилась ничьёй 1:1.
- 25 марта 2023
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