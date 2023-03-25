Червиченко: Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации португальским защитником красно-белых Томашем Таварешем.

«Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения, и никакой пользы команде пока не приносят. Может быть, это временно, но пока — деньги на ветер. И нечего заниматься его паспортом. Кому это может быть нужно?

Выдача таких паспортов ничем не обременяет нашу страну. Чем больше людей с российским паспортом, тем лучше, наверное. Когда-то, возможно дадим такому игроку, который нужен. В сборной Германии половина команды бегает афроамериканцев, и они выдают свои паспорта. Не говоря уже про другие страны, такие как Франция, где ребята другой расы.

Почему мы должны в этом плане скромничать и обделять себя? Я понимаю, когда паспорта даются потенциальным правонарушителям, таким как Промес, тут есть вопросы. А если ничем себя не запятнали и безопасны для страны, ради бога, чем больше граждан, тем больше поступлений налогов в казну», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Тавареш провёл шесть матчей за «Спартак», Дуарте — два.