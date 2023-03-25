Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский «Локомотив» разгромил «Звезду-2005» в матче Суперлиги

Женский «Локомотив» разгромил «Звезду-2005» в матче Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 3-го тура российской Суперлиги, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Найлей Хасановой. «Локомотив» победил с крупным счётом 3:0.

На 24-й минуте встречи первый мяч забила нападающая «Локомотива» Чиноньйерем Маклинс. На 47-й минуте полузащитница Яна Шеина увеличила преимущество железнодорожниц. Через восемь минут нападающая Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш с передачи Шеиной установила окончательный счёт — 3:0.

Благодаря победе «Локомотив» возглавил турнирную таблицу Суперлиги сезона-2023. Команда набрала девять очков после трёх матчей. «Звезда-2005» (4) располагается на пятом месте.

Россия - Суперлига (ж). 3-й тур
25 марта 2023, суббота. 10:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Нет данных
Локомотив (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023