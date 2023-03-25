Женский «Локомотив» разгромил «Звезду-2005» в матче Суперлиги
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Завершился матч 3-го тура российской Суперлиги, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Найлей Хасановой. «Локомотив» победил с крупным счётом 3:0.
На 24-й минуте встречи первый мяч забила нападающая «Локомотива» Чиноньйерем Маклинс. На 47-й минуте полузащитница Яна Шеина увеличила преимущество железнодорожниц. Через восемь минут нападающая Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш с передачи Шеиной установила окончательный счёт — 3:0.
Благодаря победе «Локомотив» возглавил турнирную таблицу Суперлиги сезона-2023. Команда набрала девять очков после трёх матчей. «Звезда-2005» (4) располагается на пятом месте.
Россия - Суперлига (ж). 3-й тур
25 марта 2023, суббота. 10:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Нет данных
Локомотив (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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