В РФС рассказали, что обсуждал президент Дюков на встрече с руководством «Спартака»

В Российском футбольном союзе прокомментировали встречу президента организации Александра Дюкова с руководством московского «Спартака». Отмечается, что тема судейства не была предметом встречи.

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи. На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. Тема судейства не была предметом встречи», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.