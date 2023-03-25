В РФС рассказали, что обсуждал президент Дюков на встрече с руководством «Спартака»
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В Российском футбольном союзе прокомментировали встречу президента организации Александра Дюкова с руководством московского «Спартака». Отмечается, что тема судейства не была предметом встречи.
«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи. На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. Тема судейства не была предметом встречи», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
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