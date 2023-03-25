Инвестор «Химок» Садыгов: публикация разговора Гогниева — это акт провокации против клуба

Инвестор подмосковного клуба «Химки» Туфан Садыгов назвал провокацией против клуба публикацию записи эмоционального разговора главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Конфликт с Тихим и Гулиевым действительно был? У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись — тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует. Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчинённый. Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.

Нецензурная лексика? Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.

Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться. В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань — это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Любой ребёнок или женщина могут прочитать подобное — и это не лучшим образом отразится на воспитании.

Запись сделал работник клуба? На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведёт расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись. Потому что это относится к информационной безопасности организации.

Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, её распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом. Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.

Кому это может быть выгодно? Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».