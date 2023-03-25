Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов призвал объяснять российским футболистам важность игр за сборную

Владимир Габулов призвал объяснять российским футболистам важность игр за сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что необходимо более серьёзно относиться к выступлениям за сборную в условиях отстранения.

«Я считаю, что в текущих политических условиях роль сборной для общественности гораздо выше: необходимо, чтобы те единичные матчи, которые нам удаётся проводить, проходили как финал чемпионата мира. И роли тренерского штаба и РФС в этом вопросе должно быть больше. Необходимо объяснять игрокам важность игр за сборную в текущих условиях, мотивировать их и требовать от них результата. Но если ни тренеры, ни руководство не понимают — это проблема.

Футбол — игра: одно может получиться, другое — нет. Но запредельный уровень самоотдачи и желание побеждать должны быть всегда. И если такое отношение будет у тренерского штаба и РФС, тогда и футболисты будут рвать и метать. И болельщик, увидя это, будет положительно оценивать игру команды, несмотря на результат. Мы будем понимать, что у нас есть сборная, которая играет за страну: за болельщиков, за простых людей. Это должно быть так, как бы громко ни звучало», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023