Владимир Габулов призвал объяснять российским футболистам важность игр за сборную

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что необходимо более серьёзно относиться к выступлениям за сборную в условиях отстранения.

«Я считаю, что в текущих политических условиях роль сборной для общественности гораздо выше: необходимо, чтобы те единичные матчи, которые нам удаётся проводить, проходили как финал чемпионата мира. И роли тренерского штаба и РФС в этом вопросе должно быть больше. Необходимо объяснять игрокам важность игр за сборную в текущих условиях, мотивировать их и требовать от них результата. Но если ни тренеры, ни руководство не понимают — это проблема.

Футбол — игра: одно может получиться, другое — нет. Но запредельный уровень самоотдачи и желание побеждать должны быть всегда. И если такое отношение будет у тренерского штаба и РФС, тогда и футболисты будут рвать и метать. И болельщик, увидя это, будет положительно оценивать игру команды, несмотря на результат. Мы будем понимать, что у нас есть сборная, которая играет за страну: за болельщиков, за простых людей. Это должно быть так, как бы громко ни звучало», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.